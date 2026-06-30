Эксперты уверены, что затягивать важные решения в сложившейся ситуации по Украине — это плохой вариант. Как сообщает «Царьград», не исключено, что осенью ВС РФ придется освобождать Харьков и Днепропетровск, для чего потребуется большое количество военных. Набрать их можно благодаря мобилизации.

Владимир Зеленский уверят, что поставил ультиматум Белоруссии «ради мира». Видимо, для этой же цели глава киевского режима объявил о проведении 40-дневной операции в отношении России. Эксперты уверены, что Москва готова к скорейшему ответу на действия СБУ.

«На местах создаются новые подразделения борьбы с беспилотниками, новые подразделения для борьбы с террористами», — отметил полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Он добавил, что это будет неприятно и какие-то потери все равно будут. Однако Матвийчук уверен, что ущерб станет не настолько критичным, как предполагает Владимир Зеленский.

Назван предпочтительный для России способ достижения целей СВО

Цели противника известны: СБУ хотят изолировать Крым, нанести невосполнимые потери по энергетическому комплексу России, разобраться с системой предупреждения, разведки и воздушной безопасности РФ. Матвийчук отметил, что это комплексная программа, которая уже осуществляется с привлечением сил Великобритании, Германии и США.

Военкор Александр Харченко отметил, что «принуждение к миру» со стороны Киева никогда не останавливалось, а история «про 40 дней» является пиар-акцией. Однако военкор замечает, что конфликт на Украине тяжелый, а России следует разговаривать, в том числе с США.

«Я бы очень хотел увидеть какие-то подвижки в сторону мирных соглашений этим летом. Потому что я понимаю, что у российской власти заканчивается терпение. Было приложено немало усилий, немало встреч было проведено, чтобы выйти на мирные переговоры. И те, кто говорят, что это всё как бы бессмысленно – нет, я с ними не готов согласиться. Если есть такой шанс – надо его использовать», — заявил Харченко.

Военкор добавил, что если летом не удастся выйти на мирные соглашения, то России потребуется резко менять всю суть конфликта. Уже осенью ВС РФ придется освобождать Харьков и Днепропетровск.

«Харьков большой город, с метро, миллионник. Просто надо посчитать, какое количество солдат нам нужно поставить по периметру, чтобы вообще окружить этот город», — отметил он.

Харченко уверен, что если мирных переговоров не будет, то придется «воевать до конца ради уничтожения украинского государства». Для этого необходимо увеличить силы и средства, в том числе приняв решение о новой мобилизации.

«Мобилизация — это один из способов получить технически подкованных специалистов. Но я понимаю, что это очень тяжелый шаг. Но с моей точки зрения, он необходим», — заявил военкор.

Эксперт считает, что если Россия хочет эффективно противостоять беспилотникам ВСУ, а в будущем и ракетам, то нужно заранее задуматься об этом.