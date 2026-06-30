В Индии отреагировали на информацию о «вторжении Китая» в страну

Штаб сухопутных войск Индии выступил с официальным опровержением информации, распространяемой рядом средств массовой информации. В заявлении для прессы говорится, что утверждения о недавнем проникновении подразделений Народно-освободительной армии Китая (НОАК) на территорию северного штата Аруначал-Прадеш и строительстве там военных лагерей не соответствуют действительности.

Поводом для реакции послужило заявление общественной организации Nah Welfare Society, которая представляет интересы местного племени на. Общественники утверждали, что китайские военнослужащие за последние годы продвинулись вперед в районе Таксинг и заняли часть традиционных земель вдоль линии фактического контроля (ЛФК).

В штабе индийской армии подчеркнули, что регулярное взаимодействие между военными командованиями двух стран способствует поддержанию мира.

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Отмечается, что достигнутый прогресс в обеспечении стабильности был подтвержден по итогам 35-го заседания Рабочего механизма по вопросам границы, которое состоялось в мае в Пекине. Кроме того, проведенное взаимное разъединение войск также способствовало деэскалации.

Стоит напомнить, что отсутствие демаркированной границы в Гималаях остается камнем преткновения в отношениях Нью-Дели и Пекина. Последнее крупное столкновение произошло в мае 2020 года в Ладакхе.

Прорыв в диалоге наметился лишь недавно: после личной встречи лидеров Си Цзиньпина и Нарендры Моди на саммите БРИКС в Казани в октябре 2024 года стороны начали процесс разведения сил в районах Депсанг и Демчок.