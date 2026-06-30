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В Индии отреагировали на информацию о «вторжении Китая» в страну

Московский Комсомолец

Штаб сухопутных войск Индии выступил с официальным опровержением информации, распространяемой рядом средств массовой информации. В заявлении для прессы говорится, что утверждения о недавнем проникновении подразделений Народно-освободительной армии Китая (НОАК) на территорию северного штата Аруначал-Прадеш и строительстве там военных лагерей не соответствуют действительности.

В Индии отреагировали на информацию о «вторжении Китая» в страну
© ТАСС

Поводом для реакции послужило заявление общественной организации Nah Welfare Society, которая представляет интересы местного племени на. Общественники утверждали, что китайские военнослужащие за последние годы продвинулись вперед в районе Таксинг и заняли часть традиционных земель вдоль линии фактического контроля (ЛФК).

В штабе индийской армии подчеркнули, что регулярное взаимодействие между военными командованиями двух стран способствует поддержанию мира.

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Отмечается, что достигнутый прогресс в обеспечении стабильности был подтвержден по итогам 35-го заседания Рабочего механизма по вопросам границы, которое состоялось в мае в Пекине. Кроме того, проведенное взаимное разъединение войск также способствовало деэскалации.

Стоит напомнить, что отсутствие демаркированной границы в Гималаях остается камнем преткновения в отношениях Нью-Дели и Пекина. Последнее крупное столкновение произошло в мае 2020 года в Ладакхе.

Прорыв в диалоге наметился лишь недавно: после личной встречи лидеров Си Цзиньпина и Нарендры Моди на саммите БРИКС в Казани в октябре 2024 года стороны начали процесс разведения сил в районах Депсанг и Демчок.