В России оценили кассетную упаковку наземных дронов-камикадзе

Кассетную упаковку дронов-камикадзе, предлагаемую иностранной стороной, можно назвать интересной.

С такой оценкой выступил Telegram-канал «Военная хроника».

«Несколько таких дронов могут быть упакованы в кассету-контейнер и скрытно размещены где-то около нужной позиции. Дроны, предположительно, оснащаются только минами ТМ советского типа, но отсек внутри позволяет заложить и обычную взрывчатку», — говорится в публикации.

Одним из плюсов конструкции издание считает «приземистый дизайн», снижающий заметность дрона-камикадзе во время движения.

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