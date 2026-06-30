Средства ПВО за день уничтожили 121 украинский беспилотник над Россией

Средства противовоздушной обороны за день уничтожили 121 украинский беспилотник над территорией России, сообщили в Минобороны.

«С 07:00 до 21:00 дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа», — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что цели были сбиты в том числе над Волгоградской, Калужской, Смоленской, Рязанской, Тамбовской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом и над Азовским морем.

Ранее в Минобороны заявили, что российские войска поразили склады горюче-смазочных материалов (ГСМ) и места сборки и хранения БПЛА ВСУ.