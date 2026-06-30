Президент России Владимир Путин поставил задачу освободить не только Донбасс, но и Новороссию. Это шаг к возвращению Одессы, заявил военный эксперт Евгений Михайлов в беседе с «Царьградом».

Ранее Путин отверг предложение Украины ограничить зону боевых действий четырьмя регионами: Донецкой и Луганской Народными Республиками, а также Херсонской и Запорожской областями. Глава государства подчеркнул, что главная задача России — освобождение Донбасса и Новороссии.

Михайлов признался, что слова президента вселяют большую надежду, так как отражают «мечту всего Русского мира» — вернуть Малороссию в полном составе.

«Это Одесская область, Харьковская область, Николаевская, Днепропетровская, то есть до берега Днепра», — уточнил он.

Эксперт считает, что данное заявление напугало врагов Кремля, а попытки настроить граждан России против власти не принесли результата.