Подразделения армии России продвинулись в Казачьей Лопани

Подразделения Вооруженных сил России продвинулись в Казачьей Лопани на территории Харьковской области.

Об этом пишет Telegram-канал «Иди и смотри».

«По данным "Иди и смотри", российская армия активно наступает в Харьковской области», — указано в сообщении.

Отмечается, что, помимо этого, российские подразделения наступают в Волчанском и Купянском районах региона.

Ранее стало известно, что войска ВС России нанесли удары фугасными авиабомбами (ФАБ) с универсальным модулем планирования коррекции (УМПК) по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харькове.