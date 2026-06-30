На фоне продолжающихся ударов по российской территории с фронта пришли неожиданно позитивные новости. Как сообщает «Царьград», ВС РФ продвинулись там, где противник долгое время держал оборону.

Маневры украинских ракет

В минувшие выходные противник снова атаковал одно из стратегически важных предприятий — крылатые ракеты «Фламинго» пытались поразить завод в Волгограде. Повреждения получили производственные объекты одного из предприятий в Краснооктябрьском районе. На утро 29 июня было известно о двух погибших сотрудников.

Мониторинговые ресурсы Киева опубликовали карту, составленную на основе сообщений о пролете ракет. Согласно данным, снаряды сперва пролетели над Ростовской областью, достигли Саратовской, а затем развернулись и атаковали Волгоград на обратном курсе, двигаясь с севера. Маневр был предназначен для прохода на малой высоте над малонаселенными районами, не прикрытыми ПВО, чтобы после достигнуть русла реки и уже там идти к цели.

«Но в противовес такой практике существует практика контроля воздушного пространства вдоль рек и прочих низин. В отсутствие самолетов ДРЛО по минимальной планке такое прикрытие могли бы обеспечить хотя бы бойцы с теми же ПЗРК «Верба», которые, в том числе и предназначены для перехвата крылатых ракет. Насколько тяжело организовать подобный подход — неизвестно. Так как вопрос лишь в наличии людей и ПЗРК», — заявил Telegram-канал «Осведомитель».

Также противник опубликовал спутниковые снимки последствий ударов по центру космической связи на станции «Владимир» в Гусь-Хрустальном Владимирской области. Российские источники эту информацию не подтверждали. При этом ранее госпредприятие «Космическая связь» заявляло, что ВСУ атаковали дронами центр космической связи «Дубна» в Подмосковье. Вероятно, Киев и Запад хотят использовать имеющееся окно возможностей и нанести стратегически важной инфраструктуре и ключевым оборонным предприятиям максимальный ущерб.

На подступах к Сумам

С фронта приходят неожиданно позитивные вести. Подтверждены сообщения, что группировке войск «Север» удалось сломать оборону ВСУ на подступах к Сумам и зайти в лесной массив, охватывающий город с севера. Российским войскам за эти месяцы удалось не только преодолеть килл-зону в полях, но и выбирать ВСУ из сел, являвшихся передовым форпостом.

«Пока речь не идет о прямом штурме города. Российская армия последовательно занимает лесные массивы, расширяет коридоры наступления и отодвигает украинские позиции от границы. Но именно таким способом постепенно формируется фронт, с которого в дальнейшем можно развивать движение уже непосредственно к северным пригородам», — отмечает координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.

Впрочем, настоящее значение события в том, что ВСУ потеряли сильнейший рубеж обороны: несмотря на неоднократные попытки их оттуда выбить, постоянные удары артиллерии и авиации, украинским войскам удавалось удерживать его полтора года. Прорыв периметра сопоставим со взятием Авдеевки или Угледара.

Провал обороны под Сумами произошел на фоне установления контроля ВС РФ уже над 90% Константиновки, продолжающегося наступления в Запорожье на Орехов и отступления ВСУ к пригородам Славянска. Противник потерял крайне важное село Рай-Александровка и теперь пытается удержать село Николаевка, от которого до северо-восточной окраины Славянска менее 7 км. Также ВСУ потеряли большую часть Лимана, в котором под их контролем остаются западные и юго-западные окраины.