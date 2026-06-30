В Минобороны Польши назвали причину отказа передавать Киеву истребители МиГ
Варшава не намерена передавать Киеву истребители МиГ-29. Об этом рассказал министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
Глава ведомства сообщил, что предложил Украине, «как ему кажется», крайне партнерский подход. А именно поставку Украине МиГ в обмен на БПЛА. Та сторона сначала согласилась, но свои обязательства не выполнила.
Варшава потребовала от Киева поделиться военными технологиями
Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала заявил, что президент России Владимир Путин прав, когда говорит о приближении России к победе в специальной военной операции.