Варшава не намерена передавать Киеву истребители МиГ-29. Об этом рассказал министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

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Глава ведомства сообщил, что предложил Украине, «как ему кажется», крайне партнерский подход. А именно поставку Украине МиГ в обмен на БПЛА. Та сторона сначала согласилась, но свои обязательства не выполнила.

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«… поэтому МиГов для Украины нет, так как у Польши нет ни дронов, ни возможностей для их использования», — подчеркнул Косиняк-Камыш.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала заявил, что президент России Владимир Путин прав, когда говорит о приближении России к победе в специальной военной операции.