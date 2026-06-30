Взрыв завода БПЛА в Днепропетровске ощутили за десятки километров

ВС РФ нанесли удар баллистической ракетой "Искандер-М" по производству БПЛА в Днепропетровске.

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Целью стал завод "Ретал Украина", выпускающий пластиковые корпуса для дронов, а также производящий их окончательную сборку.

Последовавшая за прилетом ракеты детонация оказалась такой силы, что взрывную волну ощутили за десятки километров от города. Например, жители города Синельниково (40 км от Днепропетровска, сообщили координатору подполья Сергею Лебедеву, что у них после взрыва распахнулись двери в домах.

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Мощная детонация указывает, что на предприятии помимо дронов хранились взрывчатые вещества, боеприпасы и топливо.

Ранее армия России поразила реактивными дронами "Герань-5" большой складской комплекс с имуществом ВСУ на севере Харькова.