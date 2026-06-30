Украина лишилась польских МиГ-29 после срыва договоренностей

Польша не будет передавать Украине очередную партию истребителей МиГ-29 после срыва договоренностей о сотрудничестве в сфере беспилотников. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, комментируя переговоры Варшавы и Киева.

По словам главы польского Минобороны, Варшава предлагала Киеву схему, которую он назвал партнерской: польские МиГ-29 в обмен на украинские дроны, технологии их производства и опыт применения. Министр заявил, что украинская сторона сначала согласилась на такой подход, но затем не выполнила договоренности.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что Польша больше не намерена действовать по принципу односторонней помощи. По его словам, если партнер получает поддержку, но сам может передать полезные решения, он должен делиться ими. В этом контексте министр заявил, что без беспилотников и соответствующих возможностей для польской армии передачи МиГов Украине не будет.

Ранее заместитель главы польского Минобороны Цезарий Томчик также говорил, что вопрос поставки украинской стороне МиГ-29 зависит от договоренностей по беспилотным технологиям. Он отмечал, что Польша рассчитывает получить от Киева опыт в сфере производства и применения дронов, поскольку украинская армия накопила значительную практику их использования в боевых условиях.

Варшава рассматривала возможность передачи Украине от 6 до 8 истребителей МиГ-29, которые должны были быть выведены из состава польских ВВС. Всего Польша планировала снять с эксплуатации 14 самолетов этого типа. Киев, в свою очередь, проявлял интерес к модернизированным машинам, однако Варшава не согласилась проводить модернизацию за свой счет.

Спор вокруг МиГов стал новым признаком более жесткого подхода Польши к военной помощи Украине. Если раньше Варшава выступала одним из главных поставщиков вооружений Киеву, то теперь польские власти открыто требуют встречных шагов, особенно в тех сферах, где Украина получила большой военный опыт. Одной из таких сфер стала беспилотная авиация, которую польское руководство рассматривает как ключевой элемент современной армии.