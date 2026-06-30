Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) быстро поняли, что не могут отбиваться и покинули Писанцы. Об этом «Известиям» рассказали военнослужащие группировки войск «Восток», принимавшие участие в освобождении населенного пункта в Днепропетровской области.

По словам штурмовика с позывным Брегус, группа скрытно подошла к первому дому, заняла его и закрепилась. Затем российские военные продолжили идти вглубь населенного пункта.

«Дошли мы до середины уже. Они поняли, что не могут отбиваться, начали отступать и покинули деревню», — рассказал он о действиях ВСУ.

В свою очередь штурмовик с позывным Туман отметил, что противник попытался отбить Писанцы, но не смог, и обстановка осложнялась активным применением беспилотников с обеих сторон.

Напомним, что Минобороны России заявило об освобождении населенного пункта Писанцы в Днепропетровской области 28 июня. Российское оборонное ведомство подчеркнуло, что подразделения группировки «Восток» заняли «тактически важный рубеж» и это «существенно нарушило устойчивость обороны ВСУ».