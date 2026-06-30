Военный эксперт Борис Джерелиевский считает, что вопрос взятия Красного Лимана предрешен и город перейдет под контроль российских сил в ближайшее время. Об этом он рассказал «Аргументам и фактам».

В статье отмечается, что сейчас штурмовые отряды ВС РФ завершают зачистку городских кварталов от украинских сил. Центр города уже полностью зачищен, российские военные закрепляются на южных и восточных окраинах. Джерелиевский отметил, что ВСУ «интенсивно» используют свои опорные пункты в многоэтажной застройке.

«Но вопрос, собственно говоря, предрешён. Если не сегодня, так завтра, то есть, в ближайшее время город будет освобождён», - заявил аналитик.

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Джерелиевский не согласен с сообщениями, что в Красном Лимане находятся элитные спецподразделения ВСУ. По его мнению, в городе могут оставаться латиноамериканские наемники.

«И, разумеется, насильно мобилизованные, которые снижают боевую ценность подразделений», - заявил аналитик.

По его словам, даже если в городе были боеспособные части, огневое воздействие ВС РФ их истощило и у них «просто нет шансов».

Джерелиевский добавил, что российские войска действуют по отработанной схеме: сначала авиация и артиллерия подавляют огневые точки, затем штурмовики блокируют пути отхода, а беспилотники ведут круглосуточную разведку. Оказавшись заблокированными в высотках, украинские военные теряют возможность маневрировать.

По мнению Джерелиевского, контроль над Красным Лиманом позволит ВС РФ совершить рывок к Славянско-Краматорской агломерации. Аналитик подчеркнул, что город имеет важнейшее стратегическое значение.

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко ранее рассказал ТАСС, что российские войска уже вытеснили основные силы ВСУ из Красного Лимана. Он подчеркивал, что ВС РФ ведут зачистку местности.