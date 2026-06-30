Массированная атака ВСУ 30 июня: сотни БПЛА и раненые

Сегодня ночью и утром над российскими регионами были перехвачены 419 украинских дронов. К каким последствиям привела атака, в материале «Рамблера».

По данным Минобороны России, под удар попали девятнадцать регионов. Средства противовоздушной за ночь с 29 на 30 июня сбили дроны самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей.

Также атаке подверглись Московский регион, Краснодарский край и Крым, говорится в сообщении в Telegram-канале военного ведомства.

Минобороны выпустило заявление после массированной ночной атаки ВСУ на регионы России

Атака на Москву

Сегодня ночью и утром на подлете к столице в общей сложности было перехвачено 56 беспилотников. Такие данные привел в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Первое сообщение об отражении атаки появилось в 03:58 мск. Сергей Собянин рассказал, что средствами ПВО были уничтожены шесть беспилотников. Затем в течение ночи столичный градоначальник информировал о работе ПВО. Последнее сообщение было опубликовано в 8:05 мск.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», - подчеркнул градоначальник.

Белгородская область

Вооруженные силы Украины атаковали Белгородскую область 76 раз за сутки, в том числе с использованием реактивных систем залпового огня и артиллерии. Также были сбиты и подавлены 157 беспилотников, сообщил сегодня в своем канале на платформе «Макс» врио губернатора Александр Шуваев.

По его словам, удары были нанесены по Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Корочанскому, Красногвардейскому, Краснояружскому, Ракитянскому, Ровеньскому, Старооскольскому, Чернянскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам.

«Получили ранения десять мирных жителей. Пятеро пострадавших продолжают лечение в больницах. Желаю им скорейшего выздоровления», - написал Александр Шуваев.

Новороссийск

Сегодня ночью в Новороссийске была объявлена угроза атаки безэкипажных катеров. В городе был включен сигнал «Внимание всем», рассказал в своем Telegram-канале мэр Андрей Кравченко.

«Напоминаю о запрете снимать и выкладывать фото/видео отражения атаки, работы средств защиты объектов, специальных и оперативных служб в социальные сети», - написал он.

В целях безопасности было перекрыто движение транспорта по набережной на участке от улицы Исаева до улицы Суворовской. Также были запрещены прогулки вдоль набережной.

В 3:29 мск мэр сообщил, что опасности для жителей и гостей Новороссийска больше нет.

Воронежская область

При этом всю ночь сохранялся режим опасности атаки БПЛА на всей территории Воронежской области. О его отмене губернатор региона Александр Гусев сообщил в своем Telegram-канале только в 8:59 утра.

По его данным, 29 июня и минувшей ночью дежурными силами ПВО над 12 районами и двумя городскими округами области было обнаружено и уничтожено 32 беспилотных летательных аппарата.

«По предварительным данным, пострадавших нет. В одном из районов в результате падения обломков БПЛА повреждено остекление одного частного дома и хозпостройки, кровля другого дома и два автомобиля. Также в одном из городских округов повреждено остекление одной квартиры», - уточнил Александр Гусев.

Ростовская область

Ростовская область также подверглась сегодня ночью массированной атаке, были уничтожены более 60 беспилотников. Об этом глава региона Юрий Слюсарь заявил в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, под удар попали Гуково и Таганрог, а также Тарасовский, Верхнедонской, Миллеровский, Чертковский и Шолоховский районы.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться. В настоящий момент беспилотная опасность сохраняется», - сообщил он в 6:46 утра.

Напомним, что накануне Вооруженные силы Украины атаковали энергетическую систему Запорожской области. Перебои со светом были зафиксированы и в Херсонской области.