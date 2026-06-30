Собянин сообщил о ликвидации уже 56 беспилотников, летевших на Москву

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали шесть беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые направлялись в сторону Москвы.

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Об этом во вторник, 30 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Системой ПВО Минобороны уничтожены шесть БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава города в своем канале в мессенджере МАКС.

В ночь с 29 на 30 июня отечественные средства ПВО уничтожили 419 беспилотников ВСУ в небе над Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской областями и другими регионами страны.

29 июня в результате ударов украинских дронов в Донецкой Народной Республике погибли три человека и еще 13 мирных жителей получили ранения.