Над Ростовской областью за ночь сбили более 25 БПЛА

В ночь на 2 июня на территории Ростовской области уничтожили более 25 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. По его словам, беспилотники уничтожили в Чертковском, Верхнедонском, Миллеровском, Боковском, Шолоховском и Тарасовском районах области. "Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться", – написал Слюсарь. До этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что в регионе сбили шесть беспилотных летательных аппаратов. Также мэр столицы Сергей Собянин заявил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотных летательных аппарата, летевших на Москву. Накануне пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы противовоздушной обороны в ночь на 1 июля сбили 179 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России.