Стаж за СВО: Матвиенко поддержала инициативу по трудоустройству бойцов

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о готовности верхней палаты парламента проработать инициативу о зачете стажа участников специальной военной операции при поступлении на государственную и муниципальную службу. Соответствующее обещание она дала на встрече с активистками «Женского движения «Единой России», сообщает пресс-служба СФ.

С инициативой выступила Герой России, военный медик Людмила Болилая, предложившая дать вернувшимся с фронта бойцам преимущество при трудоустройстве в органы власти. Идея заключается в том, чтобы время, проведенное в зоне СВО, засчитывалось как стаж работы на госслужбе.

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«Что касается ваших предложений, то у меня нет сомнений, что вас изберут депутатом Госдумы, — обратилась Матвиенко к Болилая. — Можно сказать, что вы уже озвучили свои первые законопроекты, которые будете вносить. Мы будем вам помогать».

По словам спикера, за проработку подобных мер отвечает специальная комиссия Совета Федерации по защите участников СВО и их семей, которую возглавляет вице-спикер Инна Святенко.

Ранее Людмила Болилая была назначена президентом России Владимиром Путиным членом Совета при главе государства по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Это назначение последовало за присвоением ей звания Героя России за спасение раненого сослуживца под вражеским обстрелом, после которого она сама получила тяжелые ранения и продолжает лечение. В настоящее время Болилая также является участницей программы «Время героев» — кадрового проекта для ветеранов СВО, проходящих обучение для работы в системе государственного управления по поручению главы государства.