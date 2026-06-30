Собянин сообщил об уничтожении уже 40 БПЛА, летевших на Москву

Силы ПВО перехватили еще семь вражеских дронов, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

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"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – написал мэр Москвы в своем канале.

Атака вражеских дронов на Московский регион началась в понедельник, 29 июня. По последним данным, всего на подлете к столице было уничтожено уже 40 БПЛА.

В связи с этим временные ограничения на полеты ввели в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, тогда как Домодедово и Жуковский полностью закрыты на прием самолетов.