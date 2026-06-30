Названы организаторы атаки ВСУ на автобус с детьми в Брянской области

Организаторы и исполнители атаки на автобус с детской футбольной командой из белорусского города Гомель в Брянской области установлены. Об этом сообщила исполняющая обязанности постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева на заседании Совета Безопасности организации.

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По ее словам, ответственность за атаку несут командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди и начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Олег Иващенко. Как уточнила дипломат, они обеспечили целенаведение и отдали приказ о нанесении удара.

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17 июня ВСУ атаковали дронами автобус с детьми в Брянской области. В нем из Гомеля на отдых в Геленджик ехала детская футбольная команда. В автобусе в момент атаки находились 44 человека, среди них 28 детей. Одна женщина не выжила, еще восемь человек, включая шесть детей, пострадали.