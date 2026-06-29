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Назван предпочтительный для России способ достижения целей СВО

Lenta.ru

Россия считает предпочтительным, чтобы цели специальной военной операции (СВО) были достигнуты дипломатическими средствами.

Назван предпочтительный для России способ достижения целей СВО
© ТАСС

Об этом сообщила исполняющая обязанности постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева на заседании Совета Безопасности организации.

«Было бы, конечно, предпочтительнее достигнуть целей и задач СВО политико-дипломатическими средствами. Однако реалистичные решения, учитывающие законные интересы России, на данный момент не просматриваются», — заявила она.

При этом, указала Евстигнеева, пока намерение западных государств нанести Москве стратегическое поражение и сдержать развитие РФ остается неизменным, Россия продолжит противостоять этим попыткам военным путем.

Ранее Евстигнеева заявила, что Европа должна понять, что президент Украины Владимир Зеленский хочет расширить конфликт и почти «сорвался с поводка». По ее словам, риторика Зеленского о том, что Украина защищает Европу, является «дымовой завесой» для затягивания конфликта и вовлечения в него НАТО.