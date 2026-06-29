Член Совета по внешней и оборонной политике и участник СВО Ян Гагин заявил, что Владимир Зеленский хочет высадить десант в Крыму. Об этом сообщает News.ru.

По мнению Гагина, таким образом Зеленский хочет сорвать переговоры с Россией. При этом собеседник издания утверждает, что у Украины есть резерв личного состава для такой операции.

«Командование ВСУ планирует это уже давно, и таких попыток было очень много. Но каждая эта акция заканчивалась гибелью ее участников либо пленом оставшихся в живых. Однако с потерями они считаться не будут. Для Киева люди — это мусор. И те отморозки, которые будут участвовать в этой высадке, естественно, стесняться в своих действиях тоже не станут. Я уверен, что если такой шаг будет предпринят, то перед переговорами Зеленский будет говорить, что Украина контролирует часть Крыма, даже если это будет пятачок», — заявил он.

Гагин также добавил, что Зеленский стремится к прорыву на Херсонском и Запорожском направлениях, поэтому ВСУ начнут оказывать давление на эти регионы, если получат дополнительные силы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания Зеленского.