В НАТО признали угрозу «на 360 градусов»

Европейские военные констатируют необходимость кардинальной смены стратегии ведения боевых действий на фоне потенциальной опасности со стороны России. К такому выводу пришли участники оборонной конференции в Лондоне, о чем информирует Reuters со ссылкой на заявления высокопоставленных представителей альянса.

© Московский Комсомолец

В ходе выступления на мероприятии заместитель верховного главнокомандующего Объединенными силами НАТО в Европе Джонни Стрингер призвал союзников отказаться от чрезмерной опоры на дорогостоящие вооружения, производство которых занимает годы. По его словам, европейским странам требуется переориентация на массовые и более доступные решения, такие как ударные дроны и средства перехвата, способные выпускаться в больших объемах в сжатые сроки.

В числе приоритетных задач военные выделяют усиление систем противовоздушной обороны, наращивание потенциала дальних высокоточных ударов и развитие возможностей в сфере радиоэлектронной борьбы. Стрингер подчеркнул, что угроза для НАТО теперь имеет круговой характер — «на 360 градусов» — и требует внимания к северному направлению, где активность российской дальней авиации и Северного флота создает дополнительные риски.

По данным агентства, некоторые европейские чиновники допускают, что Россия способна восстановить свой военный потенциал до уровня, создающего прямую угрозу территории НАТО, уже в ближайшей перспективе. Дополнительное давление на ситуацию оказывает позиция Вашингтона: администрация Дональда Трампа неоднократно упрекала европейских союзников в недостаточных оборонных расходах и излишней зависимости от американской защиты. В мае США объявили о планах вывести 5 тысяч военнослужащих из Германии, а в июле в Анкаре запланирован ключевой саммит НАТО.

Опыт боевых действий на Украине и Ближнем Востоке, как отмечают военные, наглядно демонстрирует стремительную трансформацию сухопутных войн. Командующий сухопутными силами Германии Кристиан Фройдинг заявил, что европейским государствам необходимо не только наращивать военные бюджеты, но и кардинально менять подходы к ведению боевых действий. По его словам, немецкая армия делает ставку на решения, которые доступны уже сейчас, а не на разработки, которые поступят в войска через десятилетие.

Все большее значение в этих условиях приобретает искусственный интеллект. Как заявил начальник штаба сухопутных войск Великобритании генерал Роли Уокер, использование ИИ способно кардинально ускорить обработку разведданных, планирование операций и выбор целей на поле боя. Он привел данные, согласно которым цикл планирования на уровне корпуса сократился с 72 часов до одного часа, а количество поражаемых целей возросло в десять раз.