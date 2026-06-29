Зеленский раскрыл, когда Россия может освободить Донбасс

Владимир Зеленский в своем вечернем обращении прокомментировал текущую ситуацию на фронте. По его словам, Кремль поставил задачу освободить Донбасс до конца этого года.

По словам главы киевского режима, украинские подразделения будут пытаться удерживать позиции, несмотря на высокую интенсивность штурмовых действий со стороны ВС РФ.

"Они грезят, что полностью захватят Донбасс", - сказал Зеленский, добавив, что в настоящий момент российским войскам поставлен "крайний срок — до 31 декабря" завершить освобождение ДНР.

При этом он допустил, что боевые действия могут продлиться и в 2027 году.

Зеленский также отметил, что Киев уже подготовил и передал ряд мирных предложений, направленных на завершение конфликта, которые Россию не устроили. В связи с этим глава киевского режима заявил о необходимости усиления оборонного потенциала.

Накануне Владимир Путин раскрыл некоторые детали последних предложений украинской стороны. По словам российского лидера, Киев выступил с инициативой о прекращении взаимных ударов вглубь территории.

"Понятно почему делается это предложение, потому что наши ответные удары вглубь территории Украины гораздо более мощные, чувствительные и, прямо скажем, разрушительные, приводят к действительно серьезным последствиям для киевского режима", - сказал Путин автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

Что касается второго предложения ограничить боевые действия только четырьмя территориями, президент России объяснил, что если бы Москва на это согласилась, то это дало бы ВСУ возможность снять войска из ряда областей и перебросить их в эти четыре региона.