Грузинский наемник, служивший в ВСУ, и заместитель командира артиллерийского дивизиона 65-й отдельной мехбригады ликвидированы в зоне СВО.

Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На запорожском направлении ликвидирован майор Коломиец Сергей Витальевич, занимавший должность заместителя командира артиллерийского дивизиона 65-й ОМБр ВСУ, а несколькими днями ранее - грузинский наемник Давид Кукчишвили. 49-летний главарь формирования "Грузинские партизаны" был уничтожен группировкой "Север" на харьковском направлении", - сказал собеседник агентства.

Как сообщали в ноябре 2024 года в прокуратуре Донецкой Народной Республики, граждане Грузии Давид Кукчишвили и Вано Сабашвили объявлены в международный розыск по подозрению в участии в вооруженном конфликте на стороне Украины в качестве наемников.

По версии следствия, подозреваемый в июне 2014 года вступил на Украине в военизированное формирование "Грузинские партизаны", получив за свои услуги сумму, эквивалентную более чем 16 млн рублей.