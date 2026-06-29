Россия способна вести боевые действия на Украине в течение еще нескольких лет, и Кремль не планирует отказываться от своих целей.

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Об этом в интервью изданию «Rzeczpospolita» заявил глава Агентства разведки Польши полковник Павел Шота.

"В оценке аналитиков Агентства разведки Россия может вести войну еще несколько лет", - приводит издание слова главы разведки.

Шота добавил, что русские способны потерпеть издержки ради достижения цели.

Он также подчеркнул, что Россия хочет завершить боевые действия с фиксацией статуса победителя.

При этом Шота не исключил и определенных эксцессоы между странами НАТО и Россией.

Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами подчеркнул, что позиция Москвы остается неизменной: цели специальной военной операции, обозначенные российским руководством, должны быть достигнуты. По его словам, динамика боевых действий подтверждает уверенность в том, что все поставленные задачи будут выполнены, несмотря на внешнее давление. В Кремле подчеркивают, что последовательная линия России хорошо известна как Киеву, так и западным переговорщикам.