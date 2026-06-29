Раскрыто, почему Киев тайно попросил Москву ограничить зону боев

Заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин прокомментировал слова Владимира Путина о том, что Киев тайно обратился к Москве с просьбой ограничить зону ведения боевых действий. Об этом сообщает News.ru.

По мнению Кошкина, эта просьба говорит о нежелании Владимира Зеленского открыто признать нехватку личного состава в ВСУ. Он также добавил, что Москве не стоит доверять этому предложению, так как Украина может «попытаться обмануть или сделать что-то за счет России».

«Это делается для того, чтобы стянуть соответствующие силы с других направлений и от подразделений, находящихся на границе. Таким способом можно сэкономить людские резервы и создать возможность для продолжения сопротивления. Но об этом публично, наверное, Зеленскому невыгодно заявлять, потому что даже люди, далекие от военных действий, готовы оценить ситуацию, которая сложилась в Украине», — заявил он.

Кошкин также добавил, что ВСУ не добирают 10 тысяч солдат каждый месяц.

Ранее Путин заявил, что Украина предложила Москве ограничить боевые действия четырьмя регионами — Херсонской и Запорожской областями, ДНР и ЛНР.