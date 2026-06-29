На Украине заявили о сложной ситуации в Дружковке

Наиболее сложная ситуация в подконтрольной Киеву части ДНР сложилась в Дружковке, в частности, в городе нет света, воды и газа.

Об этом заявил глава подчиняющейся украинским властям военной администрации региона Вадим Филашкин.

"Что касается города Дружковка <...>, там обстановка, к сожалению, самая сложная у нас. В этом городе нет вообще ни газо-, ни водо-, ни электроснабжения", - сказал он в эфире телеканала "Рада".

По его словам, в подконтрольной Киеву части ДНР продолжается эвакуация, в том числе принудительным способом. Филашкин призвал жителей "бежать" из региона.

"С каждым днем обстановка все ухудшается, к сожалению", - добавил он.

26 июня в российских силовых структурах сообщили ТАСС, что ВС РФ усилили давление на ВСУ под Дружковкой, а Украина перебрасывает в город резервы. 28 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что российская армия вышла к Алексеево-Дружковке, затем будет сама Дружковка.