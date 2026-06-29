Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к повторению операции в Курской области в Крыму.

Об этом сообщил Telegram-канал «Херсонское Сопротивление», связанный с пророссийским подпольем.

«ВСУ рассматривают возможность высадки на западное побережье Крыма и для этого собирает резервы в Очакове и Одессе. Туда прибывают латиноамериканские наемники, которых размещают в учебных центрах морской пехоты, где ранее осуществлялась подготовка по десантированию с воды», — говорится в сообщении.

Представители подполья также сообщили об увеличении концентрации украинских военных в районе Днепро-Бугского лимана. По их словам, бойцы ВСУ заселяются в пустующие и занятые местными жителями дома.

Ранее на Украине заявили, что ВСУ наносят удары по Крыму и новым регионам России якобы «для улучшения ситуации на фронте». В свою очередь, глава Минобороны страны Михаил Федоров заявлял о стремлении превратить Крым в остров. В качестве решения проблемы с атаками ВСУ на полуостров в России предлагали наносить удары по украинской инфраструктуре в Одесской и Запорожской областях.