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На саммите Североатлантического альянса (НАТО), который пройдет 7–8 июля в турецкой Анкаре, вероятно, обсудят планы объединения по поводу конфликта с Россией.

Об этом сообщило издание Türkiye.

— Европа уже рассчитывает на крупную войну с Россией. В этом контексте оценки и комментарии, которые будут на повестке дня саммита НАТО, который пройдет в Анкаре с 7 по 8 июля, имеют большое значение. Также возможно, что произойдут очень впечатляющие результаты, — говорится в материале.

В настоящее время западные страны поддерживают Украину, чтобы ослабить Россию. Однако их попытки не увенчались успехом.

В статье выразили надежду на то, что рациональное мышление победит планы, потенциально выстраиваемые на Западе.

НАТО планирует выделить в пользу Украины почти в четыре раза меньше средств, чем планировалось изначально. По информации источника Corriere della Sera, в рамках саммита в Анкаре странам-участницам удастся утвердить помощь Киеву в размере не более 10–12 миллиардов долларов вместо 40 миллиардов, которые планировались изначально. В издании отмечают, что такое падение вызвано сокращением американской помощи, а также нежелание Вашингтона поддерживать Киев.