На Западе неожиданно высказались о боях за Константиновку

Аналитик финской группы по анализу конфликтов Black Bird Эмиль Кастехельми заявил, что взятие Константиновки в ДНР российскими силами является «вопросом времени». Об этом сообщает Reuters.

По словам Кастехельми, Россия уже простреливает маршруты снабжения ВСУ в этом районе. Напомним, что город являлся логистическим центром — через него происходят пути снабжения и ротации ВСУ в Краматорско-Славянской агломерации.

«Кастехельми назвал падение города вопросом времени. <…> Маршруты снабжения ВСУ уже простреливаются», — сообщает источник.

Ранее в Минобороны России сообщили об отступлении ВСУ из городской застройки Константиновки.