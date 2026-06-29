Лантратова раскрыла число возвращенных в Россию пленных за месяц

За месяц в Россию из украинского плена вернулись 550 пленных.

Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, передает пресс-служба Кремля.

«Мне уже за этот месяц удалось вернуть домой 550 наших ребят, конечно, в тесном взаимодействии, связке с Министерством обороны, с профильными спецслужбами, с учреждениями ФСИН, с коллегами из Республики Беларусь, которые помогают», — сказала омбудсмен.

В ходе встречи Лантратова также заявила, что верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк ответил на ее обращение относительно удара ВСУ по колледжу в Старобельске ДНР.

14 мая Госдума утвердила Яну Лантратову новым уполномоченным по правам человека в России. Всего на пост претендовали три кандидата, но именно ей удалось набрать большинство голосов. Лантратова пообещала заниматься помощью всем, кто обратится в ее аппарат, подробнее о том, чем она займется на новом посту, — в материале «Газеты.Ru».