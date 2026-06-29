Военкор рассказал о новой тактике ударов ВСУ по Москве

Москва столкнулась с такой интенсивностью атак Вооруженных сил Украины (ВСУ), какую не отражала ни одна система противовоздушной обороны (ПВО) в мире.

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Об этом заявил военный корреспондент kp.ru Александр Коц.

«Для [президента Украины Владимира] Зеленского Москва с появлением первых дронов стала заветной целью. И больше символической, чем военной», — отметил Коц.

Военкор обратил внимание, что пуски дронов ВСУ ведутся под прицелом западных камер, а кадры тут же расходятся по украинским каналам. По его мнению, Москва в ходе этих атак является главным символом: «ударил по ней — и вроде как вся страна дрогнула».

Коц также указал на изменение тактики украинских военных. По его словам, если раньше ВСУ били точечно, волнами, то теперь атаки стали «злее, мощнее, умнее и быстрее». Главной задачей таких налетов дронов является не пробить, а перегрузить силы ПВО, логистику и связь и заставить россиян нервничать.

В то же время военкор отметил, что российскими военными и силами ПВО сбивается подавляющее число дронов, летящих на московском направлении. Он уточнил, что перехватывается 98% запущенных БПЛА противника.

Ночью и утром 18 июня Москва и Подмосковье подверглись самой масштабной атаке беспилотников за последние два года. Силы ПВО за утро сбили 194 дрона, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Несколько беспилотников достигли Московского нефтеперерабатывающего завода. Также произошел пожар на крупном рынке «Садовод». По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, в регионе в результате атаки пострадали 17 человек, включая двоих детей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».