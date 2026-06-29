СМИ: Россия начала вооружать танкеры

Крупнокалиберные пулеметы появились на борту российского танкера «Маршал Василевский», который занимается перевозкой сжиженного природного газа в акватории Балтийского моря. Об этом сообщило издание The Times.

Специалисты предположили, что это может быть первой демонстрацией мер по защите энергетических грузов в регионе. В состав экипажа судна в последние месяцы, предположительно, входили лица, имеющие опыт службы в российских силовых структурах, в том числе в Росгвардии и Федеральной службе безопасности.

Установленные пулеметы типа «Корд» калибра 12,7 миллиметра могут выполнять функцию средства сдерживания потенциальных попыток досмотра судов со стороны стран Европейского союза. Ранее объединение уже задерживало танкеры с российским топливом в рамках реализации санкционной политики, говорится в материале.

17 июня президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на саммите стран «Большой семерки» (G7) участники организации договорились усилить давление на Россию, в том числе с помощью санкционных ограничений. Также он отметил намерение стран G7 бороться с так называемым теневым флотом России.