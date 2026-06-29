Если страны НАТО решат напасть на Россию, Москва может применить ядерное оружие, что в конечном итоге закончится для Европы «абсолютным крахом». Так появившуюся информацию о возможном конфликте прокомментировал военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с «Газетой.Ru».

Ранее издание Türkiye писало, что НАТО примет решение о начале военного конфликта с Россией после предстоящего саммита в Анкаре, который пройдет 7-8 июля. Встреча стран альянса может «принести весьма примечательные результаты».

«Нужно заниматься контрпропагандой, объяснять жителям европейских государств, что нападение на Россию может поставить крест на их цивилизации, потому что Россия — ракетно-ядерная держава, она не будет воевать с Европой так же, как с Украиной, конвенциальным оружием, то есть без ядерного оружия», — заявил Литовкин.

В свою очередь, депутат Андрей Колесник оценил возможности Калининграда отразить потенциальную угрозу НАТО и подчеркнул, что город защитит себя от сил альянса. Он отметил, что Россия «с большой земли» также поддержит свой самый западный форпост.