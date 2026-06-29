В понедельник, 29 июня, в Минобороны России сообщили об успешных операциях российских сил в районе Константиновки и в Днепропетровской области. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных.

Удары на окраинах Константиновки

Артиллеристы Южной группировки войск пресекли попытку ВСУ закрепиться на окраинах Константиновки, пишут «Известия» со ссылкой на Минобороны. Во время воздушной разведки операторы беспилотников обнаружили две небольшие группы ВСУ, которые пытались скрытно покинуть город и укрыться в разрушенных зданиях.

Координаты целей были переданы артиллерийским расчетам, которые нанесли точечные удары. В результате объекты были поражены, что сорвало попытку ВСУ занять новые рубежи на этом участке.

Тактика ВС РФ в поселке Приют

Подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Приют в ДНР. Этот шаг позволяет ограничить снабжение украинских сил в Константиновке и создать условия для дальнейшего продвижения ВС РФ, рассказали «Известия» со ссылкой на Минобороны.

Во время операции российские штурмовики передвигались минимальным составом или поодиночке, преодолевая минные заграждения, глубокие рвы и проволоку. Координация действий штурмовиков велась с помощью беспилотников в круглосуточном режиме.

В Минобороны рассказали о подвигах военных

Младший лейтенант, командир гранатометного взвода Александр Зехмиллер организовал маскировку и управление расчетами под сильным минометным огнем. Его подразделению удалось не только выйти из-под обстрела без потерь, но и занять позиции ВСУ, пишут «Известия» со ссылкой на Минобороны РФ.

Во время другого боя рядовой Александр Куликов скрытно обошел опорный пункт ВСУ с фланга под массированным обстрелом. Ему удалось подобраться к объекту на близкое расстояние и ликвидировать пулеметную точку броском гранаты.

Уничтожение иностранной бронетехники

В районе поселка Алексеево-Дружковка был уничтожен бронетранспортер YPR-765, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны. Машину ВСУ иностранного производства обнаружили в лесополосе с помощью разведывательных беспилотников.

После подтверждения координат по объекту нанес удары расчет FPV-дронов. Прямым попаданием беспилотника бронемашина была выведена из строя.

Операция в Новоскелеватом

Украинские подразделения заранее подготовили оборонительные рубежи в Новоскелеватом, но ВС РФ все равно вытеснили ВСУ из села, сообщает РИА Новости. На этом направлении были развернуты долговременные огневые точки, опорные пункты и инженерные заграждения.

Наибольшую сложность для штурма представляли бетонные доты с гарнизонами из нескольких человек, снабжение которых велось с помощью тяжелых гексакоптеров. Также на этом участке активно использовались мобильные минометы на базе гражданских пикапов.

Удары по заправкам ВСУ

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что заправки ВСУ в Днепропетровской, Харьковской и Кировоградской областях попали под удар. В сообщении отмечается, что в Кировоградской области также были поражены резервуары ВСУ с горюче-смазочными материалами.

ВС РФ на подходе к Славянску

Украинские аналитики признали, что ВС РФ находятся уже в восьми километрах от Славянска, пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Ранее президент России Владимир Путин заявил, что группировке войск «Юг» остается примерно 8-9 километров до Славянска.