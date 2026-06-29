Ловушка для Starlink: российские военные заставили ВСУ выдать свои позиции

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что удары по стационарным узлам связи в районе Изюма заставили ВСУ развернуть мобильные терминалы Starlink, раскрыв свои позиции. Об этом пишут «Аргументы и факты».

По словам Лебедева, активизация антенн позволила российским силам оперативно засечь их координаты и нанести точечные удары. Он добавил, что полностью лишить противника связи одним налётом в условиях современного конфликта невозможно. Однако уничтожение крупных стационарных объектов вынуждает подразделения ВСУ экстренно переходить на резервные мобильные средства.

Лебедев отметил, что именно эта тактическая хитрость и легла в основу операций в Изюме и Первомайском. Как только ВСУ включили терминалы Starlink, чтобы восстановить управление, российские военные зафиксировали сигналы. В результате комплексной работы под удар попали уже сами мобильные пункты приема-передачи данных, а разведка продолжила отслеживать новые перемещения.

Лебедев добавил, что любое явное движение ВСУ мгновенно вскрывается. Создание новых складов, изменение логистики или попытки настроить резервную связь сразу превращаются в новые цели для артиллерии и авиации.

В пятницу, 26 июня, сообщалось о взрывах в Харьковской области на фоне воздушной тревоги. Взрыв, в частности, произошел в городе Изюм.