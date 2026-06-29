Предупреждение НАТО: Россия разместила тяжелое вооружение на газовозе

На борту российского танкера «Маршал Василевский», перевозящего сжиженный природный газ в акватории Балтийского моря, были замечены установленные тяжелые пулеметы. Фотографии, сделанные пограничниками Эстонии, подтверждают наличие вооружения, что, по мнению экспертов, стало первой подобной демонстрацией защиты энергетических грузов в регионе, сообщает The Times.

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«Мы оцениваем эту активность как то, что Россия прорабатывает меры защиты своих энергетических перевозок в регионе Балтийского моря», — сообщил сотрудник одной из европейских разведывательных служб.

Издание сообщает, что в состав экипажа судна в последние месяцы входили специалисты, имеющие опыт службы в российских силовых структурах, включая Национальную гвардию и Федеральную службу безопасности.

В публикации отмечается, что установленные пулеметы типа «Корд» калибра 12,7 мм могут служить средством сдерживания от попыток досмотра судов странами ЕС, которые ранее уже задерживали танкеры с российским топливом в рамках санкционной политики.