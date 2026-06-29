«Нервные припадки»: РФ может жестко ответить на решение Латвии по производству БПЛА

Россия может жестко ответить на решение Латвии разместить совместное с Украиной предприятие по производству БПЛА на границе с РФ и Белоруссией. Как сообщает aif.ru, об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

Ранее СМИ сообщили, что Латвия и Украина собираются построить у латвийской границы с РФ и Белоруссией совместное предприятие по производству БПЛА.

«Если из Латвии полетят дроны, мы полное право имеем ударить по этому заводу. Это, по сути, уже непосредственное участие в боевых действиях», — сказал он.

Дандыкин добавил, что Латвия собирается пойти на такой шаг в том числе для получения финансирования из европейского бюджета. При этом эксперт уверен, что все это лишь «нервные припадки».