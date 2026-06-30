Минобороны России показало кадры удара Су-34 по складу беспилотников ВСУ

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажа многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России, нанесшего авиационный удар по складу с беспилотными летательными аппаратами ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток».

На опубликованном видео показан самолет перед боевым вылетом с подвешенными авиационными бомбами с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), взлет Су-34, работа экипажа в воздухе, а также момент отделения управляемых авиабомб. В завершение демонстрируются кадры возвращения самолета на аэродром базирования.

По данным Минобороны, удар был нанесен по заранее установленным координатам. После выполнения задачи средства разведки подтвердили уничтожение цели.

Ранее Минобороны России сообщило о поражении двух пунктов временной дислокации противника. Это сделали экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.