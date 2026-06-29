Желание Латвии разместить совместное с Украиной производство беспилотников на границе с РФ и Белоруссией объясняется стремлением получить «копейку из общего котла ЕС». Об этом заявил aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

По его мнению, заявление о намерении создать такое предприятие — это «чисто желание выслужиться перед старшими в Европе».

«Даже не перед [президентом США Дональдом] Трампом, а перед [французским лидером Эммануэлем] Макроном или уходящим англичанином [Киром] Стармером, чтобы получить какую-то копейку из общего котла, хотя все эти копейки они сейчас тратят на Владимира Зеленского», — заявил Дандыкин.

Ранее новый премьер Латвии Андрис Кулбергс заявил, что делает упор на вооружение Европы, а не на попытки наладить контакт с Россией. По словам политика, он «не верит в мирные соглашения, по крайней мере, сейчас».