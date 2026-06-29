В Минобороны раскрыли детали боев со взводом ВСУ при взятии населенного пункта на СВО
Российские военные при взятии населенного пункта Богодаровка Днепропетровской области уничтожили более взвода Вооруженных сил Украины (ВСУ). Детали боев раскрыли в Министерстве обороны.
«В ходе боев в районе населенного пункта уничтожено более взвода живой силы противника», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Среди потерь ВСУ также названа техника: три боевые бронированные машины, семь единиц автомобильной техники, а также свыше 60 гексакоптеров типа «Баба-Яга».
О взятии Богодаровки стало известно ранее в понедельник, 29 июня. Сообщалось, что бойцам группировки войск «Восток» также удалось продвинуться в районах населенных пунктов Чаплино, Гавриловка, Коломийцы, Ровное Днепропетровской области и Любицкое, Даниловка и Омельник Запорожской области.