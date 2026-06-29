Российские военные при взятии населенного пункта Богодаровка Днепропетровской области уничтожили более взвода Вооруженных сил Украины (ВСУ). Детали боев раскрыли в Министерстве обороны.

«В ходе боев в районе населенного пункта уничтожено более взвода живой силы противника», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Среди потерь ВСУ также названа техника: три боевые бронированные машины, семь единиц автомобильной техники, а также свыше 60 гексакоптеров типа «Баба-Яга».

О взятии Богодаровки стало известно ранее в понедельник, 29 июня. Сообщалось, что бойцам группировки войск «Восток» также удалось продвинуться в районах населенных пунктов Чаплино, Гавриловка, Коломийцы, Ровное Днепропетровской области и Любицкое, Даниловка и Омельник Запорожской области.