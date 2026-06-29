В НАТО нашли замену потерянным ВСУ истребителям МиГ-29

Украина после потери трех истребителей МиГ-29 получит списанную западную технику. Об этом рассказал aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов.

Ранее стало известно об уничтожении российскими беспилотниками двух украинских МиГ-29 на аэродроме в Николаевской области. Также в Киеве заявили о крушении еще одного истребителя МиГ-29 в ходе выполнения боевого задания в Полтавской области.

Военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что в Вооруженных силах Украины ощущается нехватка самолетов, и «для них эта потеря чувствительная».

«Сейчас они, естественно, начнут искать замену. Им Дания пообещала передать истребители F-16. И шведы обещали поставку в следующем году, это уже новые шведские самолеты. Так что Украина пытается создать с нуля свои Военно-воздушные силы, в первую очередь за счет того, что получает поставки из стран НАТО», - пояснил эксперт.

Однако, по его словам, Киеву передают чаще всего ту военную технику, которая подлежит списанию, а те же украинские МиГ-29 терпят катастрофы из-за своего возраста.

Ранее журнал Military Watch Magazine со ссылкой на источники в ВВС Украины сообщил, что F-16 и Mirage 2000 «далеки от способности противостоять современным российским истребителям или средствам ПВО», в результате они эксплуатируются вдали от линии фронта.