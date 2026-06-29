Генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский заявил, что попытки Киева втянуть Белоруссию в военный конфликт станут катастрофой для Киева. Об этом сообщает aif.ru.

По мнению военного эксперта, Владимир Зеленский сильно рискует, когда пытается спровоцировать Минск на конфликт. У него и так непростое положение с личным составом, а в случае появления второго фронта оно станет совсем тяжелым. Кроме того, Россия и Белоруссия получат возможность доставать некоторые цели на Западной Украине «Искандерами».

«Скажем, белорусские "Искандеры" по Украине, например, по Чопу, еще не били. То же самое можно сказать про "Орешник". Обстрел "Искандерами" почти прямой наводкой туннеля, который идет через Карпаты, если не разрушит его, то заблокирует. А это катастрофа для украинской армии», — заявил Бужинский.

Также военный эксперт напомнил, что с территории Белоруссии открывается самый кратчайший путь для наступления на Киев.