Стало известно о секретной части встречи Белоусова с военкорами

Значительная часть информации, озвученной на встрече российских военных корреспондентов с главой Министерства обороны России Андреем Белоусовым, является секретной. Об этом стало известно из публикации журналиста Дмитрия Стешина.

По его словам, к открытой части встречи относится лишь около одной пятой от озвученных фактов. При этом, как отметил Стешин, основной темой мероприятия было выстраивание единой системы управления боевыми действиями.

«К сожалению 80 процентов информации осталось внутри, не расскажу даже своей подушке. Но тренд понятен — мы строим свою цифровую систему управления боем и ПВО», — написал в блоге военкор Стешин.

Известно, что во время встречи с военкорами Белоусов среди прочего заявил, что в России продолжается работа по усовершенствованию системы противовоздушной обороны. По его словам, в этом направлении ситуация меняется каждые два-три месяца.