Новая эскалация: США предрекли «настоящий ад» на Ближнем Востоке

Конфликт на Ближнем Востоке не закончится в ближайшее время, он будет развиваться волнообразно и обычными ракетными ударами может не обойтись. О том, что ждет Иран и США, рассказал aif.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что американские военные нанесли удары по прибрежным радиолокационным станциям Ирана за повторное нарушение меморандума о мирном урегулировании конфликта. Он также допустил, что Вашингтон, устав от бесконечных переговоров и дипломатии, может снова перейти к ударам и «военным путем завершить начатую нами работу».

При этом иранские СМИ со ссылкой на заявление командования военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщили, что в ближайшие дни военные базы США на Ближнем Востоке ждет «настоящий ад».

По словам политолога и военного эксперта Александра Перенджиева, в ближайшее время «ничего не закончится», конфликт будет идти волнообразно.

«Сейчас мы наблюдали некую передышку, казалось бы, что вот-вот наступит мир, но снова началось обострение, причем очень серьезное. При этом понятно, что пик напряжения не может держаться постоянно, он все равно будет снижаться», — пояснил он.

Перенджиев обратил внимание на готовность Ирана воевать в течение длительного периода времени, а также на то, что иранская сторона неоднократно давала понять, что у нее есть секретные производства в подземных хорошо укрепленных сооружениях. А это означает, США не смогут нанести превентивный удар по иранской военной инфраструктуре.

«США всегда будут цепляться за иранскую ядерную программу. Это всегда будет объектом раздора. Американский президент Дональд Трамп то начинает говорить о примирении, то снова выступает против. (…) В сухом остатке, несмотря на все заявления, остается то, что США никуда не хотят уходить с Ближнего Востока», — подчеркнул эксперт.

Он также прогнозирует, что Иран может не только бить по американским военным базам, но и начать наземную операцию в соседние страны: Кувейт, Катар и ОАЭ.

«Там могут начать действовать диверсионно-разведывательные группы Ирана для проведения боевых действий против американцев. Это, конечно, совсем не ведет к снижению эскалации», — заметил политолог.

И в случае перехода к наземным действиям, по его словам, конфликт выйдет на совершенно новый уровень, так как США будут вынуждены либо усиливать свое присутствие в регионе, либо признать поражение. И ни один из вариантов не сулит Вашингтону быстрой победы.

Напомним, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Тегеран перекрыл Ормузский пролив, через который на мировые рынки идет значительная часть энергоресурсов и удобрений, и ударил по американским базам в регионе. В итоге стороны сели за стол переговоров и смогли при помощи посредников подписать меморандум, предусматривающий завершение боевых действий. Однако стороны регулярно заявляют о нарушении перемирия.