На лиманском направлении ВСУ продолжают «мясные штурмы», однако успехи скромные — только расширение «серой зоны». Как сообщает «Царьград», в Харьковской области тем временем образовалась «главная» тайна фронта.

Пехота и бронетехника

На лиманском направлении ВСУ продолжают попытки отрезать Святогорский выступ, атакуя по всей его ширине с целью изолировать плацдарм и взять бойцов ВС РФ в окружение. Здесь, в отличие от других участков, украинский штурм идет как пехотой, так и бронетехникой. Как отмечает полковник ССО ВСУ Владимир Антонюк, это довольно необычно.

Так, на участках много открытых полей. ВСУ приходится сочетать скрытое перемещение со стремительными атаками на бронетранспортерах, однако попытки проскочить на технике открытое пространство приводят к смерти бойцов. Кроме того, это указывает на то, что украинский генштаб торопит солдат для более скорых результатов, не считаясь с огромными жертвами.

Однако успехи оказались весьма ничтожны. За несколько недель постоянных «мясных штурмов» противник заявил лишь о захвате Редкодуба и Карповки. Однако речи о закрепе или значительном количестве боевиков в населенных пунктах не идет — лишь расширение «серой зоны».

«Попытки обойти русскую оборону и выйти к Катериновке полностью провалились, принеся большие потери и не дав никакого продвижения. И это притом, что до главной цели перекрёстка дорог у села Зеленая Долина пройдена только половина пути», — заявил Антонюк.

Одной из ключевых целей наступления ВСУ был населенный пункт Шандриголово. Успех в этом секторе, учитывая сложившуюся линию фронта, позволил бы отсечь подразделения западнее реки Нитриус. Однако взять укрепление не удалось, а враг с потерями отошел обратно.

Главная тайна фронта

На днепропетровском направлении ВСУ с февраля продолжают постоянное давление на позиции ВС РФ, пытаясь любой ценой сдержать наступление и захватить утраченные позиции. Генштаб Украины ставит себе целью достичь госграницы РФ и выйти к ДНР до конца лета 2026 года. Это выглядит максимально невозможной задачей, учитывая почти полное отсутствие успехов за полгода.

Единственное, куда противнику удается заскочить малыми группами — по направлению к Поддубному и Мирному. Основной целью противника является Комар, который является крупным логистическим узлом. Успехи ВС РФ тем временем подтверждаются как объективным контролем, так и сообщениями бойцов с передовой.

«Важно понимать, что ГШУ направляет на эти наступления лучшие атакующие бригады, что впоследствии создает дефицит сил при оборонительных операциях и отступлениях», — заключил Антонюк.

На западно-запорожском направлении, где ВСУ в своих победных заявлениях якобы захватили и Степногорск, и Приморское, и даже Плавни, ситуация оказалась иной. Военкор Анатолий Радов, приводя сообщение бойцов с передовой, обстановка почти не меняется — часть позиций была временно утрачена при ротации подразделений, однако они уже возвращаются, а попытки пробиться в Плавни пресекаются.

На ореховском направлении ВС РФ расширили зону контроля южнее Новоандреевки. На харьковском направлении ситуация сложилась еще интереснее — в некотором смысле никто не знает, где наступают бойцы российской армии.

Военный обозреватель Михаил Дегтярев опубликовал заявления о начале боев за Земляной Яр. Google-карты ставят его в районе урочища юго-восточнее Вильчи — в 2,5 км от прошлых известных позиций. Карты «Яндекса» проставляют его рядом с Белым Колодезем, в 7,5 км. Учитывая, что «Яндекс» использует зачастую образцы еще советских карт, как и российское командование, заявил Дегтярев, то результат очень впечатляющий. Тем не менее вопрос, где именно наступают наши войска, — открытый.