Белоусов: финансирование лабораторий по ремонту техники на СВО дважды увеличивали

Финансирование технико-эксплуатационных частей, так называемых лабораторий или мастерских в зоне СВО, за последнее время дважды увеличивалось. Об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов на встрече с военкорами, где присутствовал ТАСС.

"Что касается вот этих вот, как вы их назвали, лабораторий, практически в каждой более-менее крупной части, уж в дивизии-то точно, в ТЭЧах (технико-эксплуатационная часть - прим. ТАСС) эта работа налажена на потоке. Более того, мы ее поддерживаем, и уже я за свою бытность министром дважды увеличивал финансирование ТЭЧей именно для того, чтобы они закупали комплектующие, запчасти, 3D-принтеры, расходные материалы, чтобы дорабатывать под себя технику, которая им приходит. Это абсолютно нормальная история. А что касается НРТК, то она еще и необходимая", - сказал он.