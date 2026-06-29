Белоусов заявил об активном внедрении ИИ в системы ПВО

Министр обороны России Андрей Белоусов в ходе беседы с военным корреспондентами заявил, что искусственный интеллект активно внедряется в противовоздушную оборону и результат должен быть реализован к ноябрю.

«Мы уже сейчас активно этим занимаемся, я имею в виду в ПВО. Это один из семи проектов, которые мы должны реализовать до конца этого года. Будем вместе с рядом гражданских компаний, по крайней мере с одной. Мы всё это активно развиваем, и результат должен быть реализован к ноябрю», — сказал он.

Ранее сообщалось, что на встрече Белоусова с военными корреспондентами обсуждались вопросы совершенствования противовоздушной обороны в регионах России и в зоне СВО, а также развитие войск беспилотных систем и меры социальной поддержки участников спецоперации.