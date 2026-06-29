Бойцы группировки войск «Север» уничтожили в июне более 400 украинских военнослужащих на харьковском направлении. Об этом рассказал РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го армейского корпуса с позывным Карта.

По его словам, операции по уничтожению ведутся как на линии боевого соприкосновения, так и в тылу. Передвижения войск и попытки ротации фиксирует воздушная разведка.

«Операторы беспилотных систем и расчеты артиллерийский орудий 11-го армейского корпуса группировки «Север» ликвидировали более 400 военнослужащих ВСУ», - уточнил Карта.

Офицер также обратил внимание на то, что были уничтожены опорные пункты, артиллерийские позиции, техника, задействованная в подвозе боеприпасов, топлива и еды для подразделений Вооруженных сил Украины. При этом удары наносят как артиллерийские расчеты, так и БПЛА, срывая планы ВСУ.

Ранее стало известно, что российские FPV-дроны нанесли удары по позициям ВСУ на добропольском направлении. Целью операции был срыв ротации украинских сил. Под удар попали объекты на окраинах Доброполья, где пытались укрыться солдаты ВСУ.

Кроме того, во время проведения воздушной разведки в этом районе операторы беспилотников обнаружили украинскую мобильную огневую группу. Точечным ударом дрона этот расчет был полностью выведен из строя.