Падение украинских беспилотников на территорию НАТО – это цена, которую стоит заплатить в конфликте против России, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна Financial Times.

Падение украинских дронов на территорию НАТО является ценой, которую необходимо заплатить в конфликте с Россией, передает РБК. Об этом рассказал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

«Разумеется, мы не в восторге от [этих инцидентов]. Но мы не говорим Украине прекратить это», – заявил дипломат.

По его словам, такие действия наносят удар по жизненно важным интересам российского руководства. В 2026 году обломки украинских аппаратов уже находили в Эстонии, Литве и Финляндии.

Ранее секретарь Совбеза России Сергей Шойгу отмечал рост числа атак дронов на российскую территорию через воздушное пространство стран Балтии и Финляндии. Он связал это со слабой работой западной ПВО или осознанным предоставлением неба для ударов. Москва тогда напомнила о своем праве на самооборону и вынесла предупреждение балтийским странам.

Эстонский министр назвал эти обвинения нелепыми. Цахкна также выступил против любых попыток Европы наладить диалог с Россией. Он считает, что Москва стремится лишь выиграть время и внести раскол в ряды европейских союзников, поэтому призывы к нейтралитету ради мирных переговоров крайне опасны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна возложил на Россию ответственность за появление украинского беспилотника в воздушном пространстве страны.

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