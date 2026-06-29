В Севастополе подняли авиацию для отражения атаки ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Севастополю — средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над городом почти 30 дронов. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По словам чиновника, всего система ПВО уничтожила в районе Севастополя 29 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). При отражении атаки были задействованы в том числе мобильные огневые группы. Также над городом поднимали авиацию.

«Если вы обнаружили обломки от БПЛА, то не подходите к ним, а сразу звоните в 112. Доверяйте только официальной информации», — написал в блоге Развожаев.

Ранее сообщалось, что во время массированной ночной атаки с 28 на 29 июня средства ПВО сбили над регионами России более 200 БПЛА ВСУ.